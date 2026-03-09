千葉県・市川市動植物園にいる生後7カ月のニホンザル、パンチくんが世界的に注目を集めている。2月上旬、オランウータンのぬいぐるみを抱えてちょこんと座る姿の画像が投稿されると、一気にSNSで拡散された。 パンチくんは母親に育児放棄されたため、飼育員が育てていたが、子ザルのうちは母ザルに抱き付くことで安心感を得たり、筋力をつけたりする必要がある。そこで飼育員が母ザル代わりに与えたのがIKEAのオランウ}