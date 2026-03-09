LINEグループで不適切な投稿を繰り返す、協調性がない、女性社員への配慮を欠いた言動をする、過度に上司を批判する……。あなたの職場に、このような社員はいないだろうか。 ある会社が耐えきれずに解雇に踏み切ったところ、裁判所も「解雇は有効」と判断した。上司に意見を述べる自由は当然に認められるが、そこには一定の限度がある。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡）