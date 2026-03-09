◇NBAレイカーズ110ー97ニックス（2026年3月8日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が8日（日本時間9日）に本拠地ペイサーズ戦で先発出場。3本の3Pシュートを含む13得点7リバウンドの躍動。チームも快勝して2連勝を飾った。「今日は素晴らしい試合の基盤があり、特にやるべきことをやった」八村は試合後のコートで安どの表情を見せた。レブロン・ジェームズの欠場によってスタメンに名を連ね