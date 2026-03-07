BS系「王様のブランチ」に生出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が7日、TBS系「王様のブランチ」に生出演した。感動を呼んだ演技で大会後、一気に注目度が上がった2人ならではの心境を明かした。日本代表のウェアをまとって生出演。五輪後は連日、メディア出演や会見へ引っ張りだことなり、一躍スターへ。番組内で大会後の余韻を問われると、三浦