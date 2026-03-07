チェコのハジム監督、背番号89の由来を明かす東京ドームで行われているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド、チェコ-台湾戦の試合前に、前回大会で日本代表「侍ジャパン」を率いて優勝に導いた栗山英樹氏が姿を見せた。チェコ代表のパベル・ハジム監督は試合前の会見で、今大会背負っている背番号89が、栗山氏の日本代表での背番号にちなんだものだと明かした。ハジム監督は栗山氏の来訪に「信じられないサ