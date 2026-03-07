1次ラウンド・プールC台湾戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦し、13-0で勝利した。大谷翔平（ドジャース）は満塁弾含む3安打5打点と爆発した試合。客席には“神童”の姿もあった。客席へ通じるゲート付近に佇んでいたのは、ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心。長袖の上からユニホームシャツを纏い、ニット