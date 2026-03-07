風間の視線を正面から受け止められず木村拓哉（53）主演の映画『教場 Requiem』が2月20日に公開され、週末映画動員ランキングでは初登場で首位を獲得。3月1日には、早くも大ヒット御礼舞台挨拶を開催されるなど、木村が演じる風間公親に注目が集まっている。今作は、テレビドラマ『教場』シリーズの集大成。前編『教場Reunion』は今年１月にNetflixで独占配信され、続く今作『教場 Requiem』が劇場公開されている。「木村さん演じ