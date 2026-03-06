中国の藍箭航天空間科技（LandSpace Technology）が開発した220トン級液体酸素・メタン全流量二段燃焼サイクルロケットエンジン「藍焱」がこのほど、エンジン全体のシステムを用いた長時間性能検証を完了しました。「藍焱」エンジンは、国際的に先進的な全流量二段燃焼サイクル方式を採用し、高度に統合された設計と高燃焼室圧設計の全体的な技術プランにより開発されています。関係者によると、このエンジンは燃料利