初の著書「覆す」がベースボール・マガジン社から21日に発売されることが正式に決まった。「無理だと言われてきたことを覆してきた自負はある。投手ならこうする、という常識も疑って、覆してきた」とタイトルに込めた思いを明かした。ソフトバンクで2年間0勝だったのが、なぜ阪神の3年間で32勝できたのか。メンタル的な取り組みやスローボールの狙いなども公開。「卒論ぶりの文字数になった。書き上げたのはキャンプ終盤」と