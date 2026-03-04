TOKYO MX、BS11ほかで放送中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の第10話「イエベ春」のあらすじと先行カットが公開され、新キャラクターを松岡美里が演じることが発表された。 参考：“鬼滅声優”だけじゃない早見沙織の魅力『超かぐや姫！』歌姫から『多聞くん』ガチオタまで 本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を