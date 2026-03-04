かつてはスポーツに打ち込んでいたという、28歳のセクシーな美女が披露したギャップのある過去に注目が集まっている。【映像】セクシーなGOGOダンサーになった現在の姿（白ビキニ姿あり）ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春