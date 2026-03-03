【モデルプレス＝2026/03/03】スターバックス コーヒー ジャパンは、3月9日から全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて、春の訪れを告げるスプリングシーズン第2弾の新商品として「ストロベリー ＆ ダブル ティー フローズン」を販売。「スターバックス ティー ＆ カフェ」の春の風物詩「ピーチ トランクイリティ」と「さくら アリュール」の2種類のティーを使用し、ストロベリー果肉を合わせたティー