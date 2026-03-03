2025シーズン限りでMLS（メジャーリーグ・サッカー）のシンシナティを退団した元日本代表FW久保裕也が3日、自身の公式Instagram（＠kuboyuya31）を通して、プロサッカーキャリアに一区切りをつける決断を伝えた。久保は3日、自身の公式Instagramを更新。これまでに所属した京都サンガF.C.、ヤングボーイズ、ヘント、ニュルンベルク、シンシナティの各クラブ、そして日本代表でプレーした際の写真とともに、英語、日本語の双方