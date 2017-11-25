山口県山口市出身のサッカー選手。1993年12月24日生まれ。ベルギーのKAAヘント所属。
SOCCER KING
theWORLD（ザ・ワールド）
ゲキサカ
後半34分から途中出場し、4試合ぶりにピッチに立った宇佐美貴史
2018年のAFCで大会最優秀選手に輝いた、鹿島アントラーズの鈴木優磨
Qoly
大迫勇也と久保裕也の日本人対決となったが、結果はドロー
Sportiva
「彼はクレイジーなことができる」と期待をかけている
THE ANSWER
現地時間19日に公式サイトで発表され、レンタル期間は1年間
サッカーダイジェストWeb
「6月に一般女性の方と入籍致しました」とファンに報告した久保
公開した真顔の写真に、「笑ったつもりでした」と絵文字付きでコメント
FOOTBALL ZONE
うち1枚が捉えていたのは撮影の合間に口を開いて大きなアクビを見せる久保
ヘントの久保裕也が外れたが、クラブの日程を考慮したものだと西野朗監督
デイリースポーツ
「クボは利己的すぎるか？」との問いに、86％もの人がYesと回答
前半11分、味方FWとDFがもつれ合ってこぼれたボールに反応し先制点をゲット
火付け役となったのは、昨季にゴールを量産したヘント所属の久保裕也
1−1で迎えた27分に2試合ぶりのゴールをねじ込み、今季リーグ戦6点目
久保裕也は見事なドリブルからゴールを奪い、今季5得点目を記録
先発フル出場の久保は勝ち越し弾を含む1ゴール1アシストの活躍