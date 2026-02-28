ルパン三世の作者である、モンキーパンチにちなみ名づけられた千葉県・市川市動植物園のニホンザルの赤ちゃん「パンチくん」。【写真】各店舗で売り切れ続出…！パンチくんが愛用するぬいぐるみSNS上では、《#がんばれパンチ》のハッシュタグとともに、成長を見守る投稿が相次いでいる。『IKEA』のぬいぐるみが爆売れ「パンチくんは昨年7月に同園で生まれましたが、母親が育児放棄したために、生まれた翌日から人工哺育に。