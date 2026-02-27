ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026

○ 侍ジャパン 5 − 3 中日 ●

＜2月27日 バンテリンドームナゴヤ＞

第6回WBCを控える野球日本代表・侍ジャパンは27日、バンテリンドームナゴヤで中日と強化試合を行い5−3で勝利した。

侍ジャパン打線は初回、一死から連続四死球で一、二塁の好機を作ると、宮粼でのソフトバンク2連戦に続き4番に座った佐藤輝明（阪神）が豪快な一撃。中日先発・柳裕也の初球カットボールを捉えた打球は、右翼席中段に飛び込む先制3ランとなった。

2回はサポートメンバーの9番・佐々木泰（広島）の左越えソロで4点目。7回も同じくサポートメンバー・山本大斗（ロッテ）の左前適時打で5点目を加えた。

先発の宮城大弥（オリックス）は3回55球、1安打無失点3奪三振の快投。4回は2番手の種市篤暉（ロッテ）が1イニングを完璧に抑えた。

3番手の曽谷龍平（オリックス）は2イニング目となった6回に捕まり2回2安打2失点で降板。7回は松本裕樹（ソフトバンク）、8回はサポートメンバーの松本健吾（ヤクルト）が1イニングずつゼロを刻み、9回は大勢（巨人）が緊急降板したあと、二死一、二塁でリリーフした郄橋宏斗（中日）が適時打を許し3失点目となった。