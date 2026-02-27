ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が復帰に向けて着実に歩を進めているようだ。スペイン『マルカ』や『アス』が伝えた。久保は1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左ハムストリングを負傷。その後、クラブの許可を得て日本に帰国し、再びスペインへと戻って治療を続けてきたことが報じられている。負傷から1か月以上の離脱が続いていたが、個別ながらもボールを使ったトレーニングを行っていることがクラブ