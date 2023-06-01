日本代表のディフェンスリーダーである板倉滉は、昨夏にドイツのボルシアMGからオランダの超名門アヤックスに加入した。当初はCBのレギュラーとしてプレーしていたが、チームの不調やコンディションの問題もあって序列が低下。最近では、スタメンから外れる試合も少なくない。そんな状況もあり、１年でのブンデスリーガ復帰も取り沙汰されている。こうした日本代表戦士の苦境に韓国メディアも注目。サッカー専門誌『FourFour