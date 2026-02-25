わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第5話娘の気持ちは？【編集部コメント】おぉ……エツコさん＆ケンシンくんは、本当にグイグイきますね！ナツキさんが少し不穏な空気感を覚えたエツコさん＆ケンシンくん親子。それでも主役は子