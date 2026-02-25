【ストーカー親にロックオンされた娘】「2人きりで遊びたい！」やんわり拒否＜第5話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第5話 娘の気持ちは？
【編集部コメント】
おぉ……エツコさん＆ケンシンくんは、本当にグイグイきますね！ ナツキさんが少し不穏な空気感を覚えたエツコさん＆ケンシンくん親子。それでも主役は子どもたちです。リカちゃんが「ケンシンくんと遊びたい！」と望めば、ナツキさんも自分の感情を抑えて一緒に遊ぶことでしょう。しかし肝心のリカちゃんは「みんなで遊びたい」。ケンシンくんと同じ気持ちにはなれていない模様です。だとすれば、波風立てずにやんわり断り続けるのが一番！ なのですが……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
