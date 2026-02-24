スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、新商品「ひなまつり フラペチーノ」を2月27日から期間限定で販売します。同社がひなまつりを祝う商品を発売するのは初めて。【画像】「おいしそう！」これが「ひなまつり」のフラペチーノです！「アールグレイ」のチーズケーキもチェック！新商品は、同月18日から発売されている、白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、白桃をベースとした「桜 咲くよ 白桃 フラペ