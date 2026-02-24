寒い時期に食べたくなる「ぜんざい」と「おしるこ」。どちらも小豆と甘さを楽しむ和の定番ですが、その違いって何？ と思っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、それぞれの違いを解説後、ご家庭で作れる「ぜんざい」と「おしるこ」のレシピをお届けします。小豆から炊く本格レシピから缶詰を使ったお手軽レシピ、ひと味違うアレンジまで揃っています。心も体もほっこり癒されるので、ぜひお気に入りを見つけてみて