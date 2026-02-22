マンションや団地などの集合住宅では、「給湯はセントラル方式のため料金は各戸均等」と説明されることがあります。しかし、実際の使用量には家庭ごとの差があり、シャワー中心の家庭と毎日湯船にお湯を張る家庭とで負担が同じとなると、不公平に感じる人も少なくありません。 本記事では、セントラル給湯方式の仕組みと料金の考え方、公平性の問題について分かりやすく解説します。 セントラル給湯方式とは？