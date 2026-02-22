マウスピース矯正事業を展開するZenyum Japanはこのほど、20代〜40代の女性を対象に「女性の美容投資に関する世代別調査」を実施しました。■＜調査の背景＞昨今、SNSの普及やオンラインコミュニケーションの定着により、自身の外見や印象に向き合う機会が増加し、世代を問わず「自分磨き」や「美容への投資」に対する意識が高まっています。一方で、限られた時間と予算の中で「何に投資すべきか」という優先順位や価値観は、年齢