はるやま商事（岡山市北区）のビジネスウェア専門店「Perfect Suit FActory（P．S．FA）」が、人気キャラクター「パペットスンスン」と初めてコラボしたフォーマルウエアや記念グッズを2月21日から数量限定で発売します。【写真】かわいすぎる！親子で“リンクコーデ”したいジャケット、パンツ、ネクタイ、ワンピース…一挙、公開！コラボは「大切なときをパペットスンスンと過ごそう」がテーマ。2026年春の入卒園・入学式