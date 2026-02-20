株式会社第一興商はこのほど、「DAM2025年年間カラオケランキング」で発表された楽曲(153曲)を対象に、全国の設置店舗において精密採点で歌われたデータを集計。都道府県ごとに総得点を歌唱回数で割って平均点をランキング化し、得点が最も高い「歌うま県No.1」を決定した。 【写真】東北強し！カラオケ上手な都道府県ランキング 第1回の前回は、青森県が1位を獲得、2位山形県、3位岩手県と東北地方がトップ3を占め、4