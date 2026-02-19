メッセージアプリ「LINE」の公式サイトおよびSNSが19日に更新され、LINE起動時に画面が黒くなる不具合が発生していることを報告した。SNSにはユーザーの困惑の声が書き込まれていた。同サイトなどで「このたびはご不便をおかけして申し訳ありません。一部のお客さまのLINEアプリで発生している『LINEを開くと黒い画面になる』事象に関して、確認を行っております」と報告。「ご不便をおかけいたしますが、問題が解決するまで今