中日・福永裕基内野手（２９）が１８日の阪神戦（甲子園）に「３番・三塁」でスタメン出場するも、思わぬアクシデントに見舞われた。１点ビハインドとなった３回二死二塁から佐藤輝明内野手（２７）の打球は三塁ファウルゾーンへの飛球。猛烈な浜風が吹く中打球は三塁方向へ流され、捕球を試みた福永はカメラマン席へ頭から転落した。三塁塁審、トレーナーに加え井上一樹監督（５４）と竜ナインももすぐさま駆け寄った。その