【SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 隻狼 スタチュー】 3月 発売予定 → 未定 価格：85,800円 コトブキヤショップ限定商品 「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 隻狼 スタチュー」2026年3月 → 未定 コトブキヤは、2026年3月に発売予定のスタチュー「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 隻狼」の発売月を未定に変更することを発表した。 今回同社公式サイトにて本