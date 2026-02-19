コトブキヤ、1/7スケールスタチュー「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 隻狼」の発売月を未定に変更
【SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 隻狼 スタチュー】 3月 発売予定 → 未定 価格：85,800円 コトブキヤショップ限定商品
「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 隻狼 スタチュー」2026年3月 → 未定
コトブキヤは、2026年3月に発売予定のスタチュー「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 隻狼」の発売月を未定に変更することを発表した。
今回同社公式サイトにて本製品の発売延期を発表しており、当初の予定では2026年3月発売予定であったが、諸般の事情により発売月が未定となる。
本延期について同社は「この度ご予約をいただきましたお客様、発売をお待ちいただいているお客様にはご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。」とコメントしている。
2026年3月発売予定商品 発売月変更のお詫びとお知らせhttps://t.co/htL2TVFIRy- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) February 19, 2026
