国連本部で開かれたパレスチナ情勢を巡る安全保障理事会の会合＝18日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会が18日開いたパレスチナ情勢を協議する会合で、イスラエルがヨルダン川西岸の支配を強化する措置を打ち出したことについて各国から非難が相次いだ。出席したイスラエルのサール外相は「措置はイスラエル人とパレスチナ人双方の財産権を守るものだ」と正当化した。フランスの代表は「西岸で深刻