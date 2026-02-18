飛躍へのきっかけとなった広島で、MF星宗介(尚志高)が成長を加速させている。星は「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」(20日〜23日) に出場するU-17日本代表に初選出。「テレビで見て、もう届かない存在」だったという代表チームのウェアを着て、トレーニングしている。合宿2日目の午前練習後には、「結構レベル高くて、2日目ですけど、いい経験ができてるなって思います。初招集なんで、全てが初め