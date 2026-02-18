選手権、U-17日本高校選抜候補で活躍し、U-17日本代表初選出。MF星宗介(尚志)は飛躍へのきっかけとなった地で成長とアピール
飛躍へのきっかけとなった広島で、MF星宗介(尚志高)が成長を加速させている。星は「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」(20日〜23日) に出場するU-17日本代表に初選出。「テレビで見て、もう届かない存在」だったという代表チームのウェアを着て、トレーニングしている。
合宿2日目の午前練習後には、「結構レベル高くて、2日目ですけど、いい経験ができてるなって思います。初招集なんで、全てが初めてなんで、そういうところはプレーでも、生活面でも色々なことを吸収していきたいし、特長のある選手がいっぱいいるので、ここで一緒にプレーしたり、対峙したりして自分の成長に繋げれればいいかなと思います」と語った。
バルセロナ五輪予選日本代表の尚志・仲村浩二監督からは、「こういう機会を初めてもらったりしているんで、生半可な気持ちでやるなとか、そういうメンタル面のところを言われました」と明かす。成長するため、アピールするためのトレーニングは「毎回、緊張しています(微笑)」というモノに。真剣に取り組むと同時に「楽しめています」という。
星は昨年、尚志で主に控えだったが、12月に広島で開催されたプレミアリーグプレーオフで躍動。先輩MFの怪我によって初戦の前半途中から交代出場すると、抜群の守備力と的確なビルドアップを披露し、チーム内での立ち位置を変えていく。
そして、選手権では初戦で後半開始から交代出場すると、その後は準決勝を含めた4試合で4-3-3のアンカーとして先発出場。鋭い読みとアプローチで相手ボールを奪い、セカンドボールを回収し、推進力のあるドリブルやスプリントで前線へ飛び出していくなど、3位に入ったチームの立て役者の一人になった。
1月のU-17日本高校選抜候補合宿でも一際目立つプレー。Jリーグクラブからも注目される存在となったMFは、2009年早生まれということもあり、2026年のU17アジアカップ、U-17ワールドカップを目指すU-17日本代表に初選出された。初めての代表活動は2か月前に飛躍のきっかけとなった広島で開催中。本人は「(2か月前に比べ、)本当に色々変わりすぎて気持ちの整理がまだついてない」と明かすが、プレーが日本代表MF佐野海舟を彷彿させるという声があるなど、U-17日本代表チームからの期待値は大きい。
星は「守備のところを意識して、守備で貢献して、そして攻撃の起点になればいいかなと思っています。(尚志でのプレー同様に)泥臭くやればいい」と力を込める。そして、「ワールドカップが全てじゃないですけど、今の自分にとってはいい目標なんで。そこは目指していきたいです」。尚志の先輩DFチェイス・アンリやFW染野唯月も経験していないU-17ワールドカップ出場にチャレンジする意気込みだ。
小野信義監督からは「ロングボールとか、そういう展開の場面とかで、自分、苦手意識を持っていたんで、どんどん自分の良さを出しながらそういうところもやるといいなっていうのは言われました」。また、J1クラブとプロ契約を結んでいるMF和田武士(浦和)やDF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、MF北原槙(FC東京)からも学びながら成長中。「自分の特長を出し切って。チームに貢献できればなと思います」というMFが、飛躍へのきっかけとなった広島でインパクトを残し、U-17日本代表に定着する。
(取材・文 吉田太郎)
