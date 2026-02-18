日本マクドナルド（東京都新宿区）が、お得なセットメニュー「バリューセット」のセットドリンクとして、「マックカフェ」のフラッペとスムージーをプラス200円（税込み）で選択することが可能になったと2月18日、発表しました。サービス開始は同月25日です。【えっ？】マックカフェのメニューが追加！おいしそうなビジュアルを見る！マクドナルドのフラッペ、スムージーは、2023年7月に発売を開始。販売方法が単品のみだっ