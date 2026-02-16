長年働き続け、子育てや住宅ローンを終えたあとに訪れる老後。そこでは「自分のためにお金を使いたい」と考える人も少なくありません。金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査（2023年）』によれば、60歳代二人以上世帯の平均金融資産は2,026万円ですが、実際には資産分布のばらつきが大きく、十分な余裕を持たないまま老後を迎える世帯も多く存在します。限られた資産を「生活の安心」に充てるか、「人生の充実」に