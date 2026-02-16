長年働き続け、子育てや住宅ローンを終えたあとに訪れる老後。そこでは「自分のためにお金を使いたい」と考える人も少なくありません。金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査（2023年）』によれば、60歳代二人以上世帯の平均金融資産は2,026万円ですが、実際には資産分布のばらつきが大きく、十分な余裕を持たないまま老後を迎える世帯も多く存在します。限られた資産を「生活の安心」に充てるか、「人生の充実」に使うか――その選択は、後の暮らしに大きな影響を及ぼすことがあります。

関東近郊に住む元会社員の健一さん（仮名・68歳）と妻の和子さん（仮名・66歳）は、相続で約600万円を受け取りました。和子さんの母が亡くなり、実家の預貯金を姉妹で分けたものです。

「生活費に回そうか」と健一さんは言いましたが、和子さんは首を振りました。

「私たち、ずっと我慢してきたじゃない。旅行もほとんど行かなかった。人生で一度くらい、好きに使ってもいいんじゃない？」

夫婦は話し合い、アジア各国を巡る長期旅行を計画しました。期間は約3ヵ月。クルーズと周遊ツアーを組み合わせ、費用は約400万円。残りは予備費に充てました。

「老後の思い出作りだね」

出発時、二人はそう笑い合っていました。

シンガポール、ベトナム、タイ、マレーシア。観光地を巡り、現地の料理を楽しみ、ホテルのバルコニーから海を眺める日々。

「こんな贅沢、初めてだね」

「仕事をしていた頃は想像もできなかった」

長年節約してきた夫婦にとって、その時間は確かに特別なものでした。写真は数百枚にのぼり、帰国後も何度も見返しました。

帰国して1ヵ月ほど経った頃から、家計の重みが現実として戻ってきました。年金は夫婦合計で月約22万円。持ち家のため家賃はありませんが、固定資産税、光熱費、食費、医療費を合わせると毎月の支出はほぼ同額か、それ以上になります。

総務省『家計調査（2024年）』では、高齢夫婦無職世帯の平均消費支出は月約25.6万円とされています。年金だけでは不足する世帯が多い実態が示されています。

健一さんは通帳を見て言いました。

「……やっぱり、400万円は大きかったな」

「楽しかったよ。でも…」

和子さんも同じ思いを抱いていました。

「後悔はしてない。でもね……もし病気になったらって考えると、ちょっと怖いの」

旅行中は忘れていた「老後資金」という言葉が、帰国後の生活の中で現実味を帯びてきたのです。

夫婦の間に生まれた“温度差”

問題は、お金そのものよりも「感覚の差」でした。

健一さんは節約志向に戻り、外食や買い物を減らし始めます。一方、和子さんは「せっかく経験した楽しさ」を手放したくありませんでした。

「また近場でも旅行したいね」

「いや、もう控えよう。貯金も減ったし」

同じ旅行を経験したはずなのに、帰国後の価値観は少しずつズレていきました。老後の資産は、一度使えば戻りません。平均寿命を考えると、60代後半はまだ老後の入口に過ぎません。

厚生労働省『令和6年簡易生命表』によれば、65歳時点の平均余命は男性約19年、女性約24年。60代後半でも20年前後の生活期間が想定されます。

400万円は、月3万円の補填でも約11年分に相当します。旅行で短期間に使ったことで、長期の安心資金が減った形になりました。

ある日、健一さんが言いました。

「これからは、少し生活を見直そう」

それは責める言葉ではなく、現実を受け止める提案でした。和子さんは頷きました。

限られた資産を「思い出」に使うことは間違いではありません。しかし、その後の生活設計とのバランスが崩れると、不安や葛藤が生まれます。

老後資金の使い方には正解がありません。ただ一つ確かなのは、「使う喜び」と「残す安心」は、同時には最大化できないという現実です。帰国後に訪れた静かな変化は、贅沢の代償というより、「人生の優先順位」を問い直す時間だったのかもしれません。