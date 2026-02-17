2月17日放送のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第97話に、批判的な声があがっている。松江から熊本に引っ越したヘブン（トミー・バストウ）とトキ（郄石あかり）の一家。女中を雇い、なに一つ不自由のない暮らしだが、物足りなさも感じていた。そんななか、トキの父・司之介（岡部たかし）が怪しい行動を起こす。こっそりと家の金庫から大金を持ち出して喫茶店へ。待ち合わせていたのは、いかにも怪しそうな風体の荒金九