竜星涼
『竜星涼』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月4日
2026年8月3日
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「VIVANT」長野専務が別班メンバーか、不倫上司か??Xで考察が白熱
長野専務（小日向文世）が別班メンバーとして登場し強烈な伏線が回収された
日刊スポーツ
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「VIVANT」第12話で長野専務・小日向文世が別班員として正体を現す
乃木憂助の前に別班員として長野専務（小日向文世）が姿を現した
オリコンニュース
2026年8月2日
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「VIVANT」長野専務が別班として乃木の前に姿を現し視聴者騒然
別班5人が拉致される事件が起き、乃木が解決に向けて奔走する展開に
オリコンニュース
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「VIVANT」第2シーズン2話、線状降水帯が伏線だったと判明し話題に
乃木憂助が「線状降水帯」を手がかりに新庄の映像差し替えトリックを見破った
日刊スポーツ
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「VIVANT」公式SNSの写真が話題、野崎が偽者との考察がXで相次ぐ
公式X写真で野崎（阿部寛）の「2」だけ前面に出ていると話題に
日刊スポーツ
2026年7月26日
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「VIVANT直前生放送」特番で新キャラクター「ハヤト」の存在を解禁
放送直前の生放送特番で新キャラ「ハヤト」の登場がサプライズ発表された
オリコンニュース
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阿部寛、VIVANT共演の竜星涼は「最初は嫌いだった」意外な第一印象
阿部寛が竜星涼の第一印象を「最初は嫌いだった」と語っていたと判明
オリコンニュース