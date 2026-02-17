大分県宇佐市で、冬の味覚を堪能する恒例のイベント「安心院（あじむ）すっぽんウィーク×4」が2月14日から始まりました。 【写真を見る】美食の聖地・安心院で「高級すっぽん料理」が一律3900円市内6店舗、昼食限定の統一メニューで提供大分 安心院のすっぽん料理は、大正時代に出版された食にまつわる著書「美味求真」でも紹介された逸品です。イベント期間中の1か月間は、参加店舗が昼食限定の統一メニュ