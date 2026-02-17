高校で倫理教師を務めるかたわら、兼業として漫画制作や講演などを行うパパ頭さんの漫画「発音」が、Xで合計1万以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むアイルランド出身の同僚と、英語と日本語をお互いに教え合うことになりました。作者が「英語に比べて日本語の発音は楽でしょ？」と聞くと同僚は…という内容で、読者からは「2人ともかわいらしい」「感覚として覚えるのが大事なんですね」「口周り