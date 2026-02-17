17日午前、大分県別府市で住宅1棟が燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体がみつかりました。 【写真を見る】住宅街で火災焼け跡から性別不明の遺体みつかる大分・別府市 17日午前9時すぎ、別府市亀川で「住宅から煙が出ている」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防車6台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められました。 警察と消防によりますと、焼けた住宅は木造平屋建てで、焼け跡から性別や年齢不明の1