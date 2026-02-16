2月25日にリリースされるAKB48の67枚目シングル「名残り桜」のカップリングに、グループOGの指原莉乃（33）作詞の「初恋に似てる」が収録されることが16日、分かった。同曲は研究生楽曲として、20期、21期の8人が参加し、センターはグループ最年少の近藤沙樹（13）が務める。指原は昨年、自身がプロデュースするグループ「＝LOVE」の「とくべチュ、して」で第67回日本レコード大賞「作詩賞」を受賞した。それを受け、昨年12月8日、