Photo:中川真知子 先日、知り合いに誘われてコンサートに行ってきたんです。そのコンサートの途中で、ペンライトを使った観客参加型のパフォーマンスがあったんです。そういったイベントに行ったことがなかったので純粋に驚きました。「みんな、こういったパフォーマンスのためにペンライトを何本用意しているんだろう」って。というのも、昨今のイベント事情に疎い私は、ペンライトは1本に