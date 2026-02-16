「今日は退去立会いでしたが、今から入居か？って程お部屋がピカピカすぎて嬉しくて泣きました。これぞ立つ鳥跡を濁さず」【写真】バスルームもこの通り、ピカピカです！そんな投稿がXで大きな反響を呼んでいる。投稿したのは、町不動産さん（@machirealestate）。賃貸不動産の現場に立ち続けてきた“プロ”が、思わず感情を揺さぶられたという退去立会いのエピソードだ。「今すぐ内覧できそう」「前の住人が綺麗だと、それだけで