打球の飛距離が変わる…廣畑実さん推奨の「体幹打ち」ドリル少年野球において、ホームランを打ちたいという願いを抱く選手は多いだろう。しかし、小学校低学年の子どもは腕力に頼った「手打ち」になりがちで、遠くに飛ばせないケースは多い。大阪桐蔭高で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で多くの球児を指導する廣畑実さんは、全身を使って強い打球を飛ばす「体幹打ち」ドリルを提唱している。このドリルで廣畑さんが重