ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体パシュート準々決勝が14日（日本時間15日）に行われた。2018年平昌金、2022年北京銀の日本は高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香の3選手で臨み、2分55秒52の2位で準決勝に進出。中継したNHKのスタジオでは、2018年平昌五輪の金メダリストが登場。雰囲気が変わった姿に再び注目が集まった。淡いピンクのセットアップ衣装で登場したのは、平昌五輪女子団体パシ