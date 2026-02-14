地方都市で暮らす高齢夫婦のもとに、37歳の息子が「立て直し」を理由に帰省。息子を溺愛し献身的に支える母と、老後資金の目減りに不安を募らせる父の間に溝が生じます。期限も役割も決めない同居が、家計と将来を脅かす現実――。事例とともに見ていきましょう。「出戻り息子」が実家に帰還…喜ぶ母、黙り込む父地方都市で暮らすCさん（74歳・仮名）は妻（71歳）と2人、静かに暮らしてきました。そこに突然加わったのが、36歳にな