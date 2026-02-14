フルーツの魅力を発信し続けるDoleから、バレンタインシーズンにぴったりの新作が登場します。カカオを“チョコレート”ではなく“フルーツ”として楽しむ新発想の『Doleスムージーボウルカカオフルーツボウル』が、東京都内のセブン-イレブン一部店舗で数量限定発売。爽やかな甘酸っぱさと満足感を両立した、今だけの特別な一杯です♡ カカオをフルーツで楽しむ新提案