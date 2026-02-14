Dole新作「カカオフルーツボウル」登場♡セブンで数量限定発売

フルーツの魅力を発信し続けるDoleから、バレンタインシーズンにぴったりの新作が登場します。カカオを“チョコレート”ではなく“フルーツ”として楽しむ新発想の『Doleスムージーボウルカカオフルーツボウル』が、東京都内のセブン-イレブン一部店舗で数量限定発売。爽やかな甘酸っぱさと満足感を両立した、今だけの特別な一杯です♡

カカオをフルーツで楽しむ新提案

チョコレートの原料として知られるカカオ。その実を割ると現れる白い果肉「カカオパルプ」は、ライチのようなさっぱりとした甘みと爽やかな酸味が特徴です。

通常はチョコレート製造過程で活用されることが多く、果肉や果汁はほとんど使われていません。

本商品では、このカカオフルーツ果汁をスムージーベースに使用。バナナピューレと合わせることで、爽やかで甘酸っぱい味わいに仕上げています。

カカオをフルーツとして味わう、サステナブルな新しい選択肢です。

人気シリーズの実力とこだわり

『Doleスムージーボウル』は、冷凍フルーツ3種とスムージーベース、さらにクリスピーなグラノーラを組み合わせた人気シリーズ。

2025年3月発売の『Doleスムージーボウルアサイーボウル』以降、シリーズ累計販売個数は約600万個を突破しました。

砂糖は不使用※で、フルーツ本来の自然な甘さが楽しめるのも魅力。

トッピングのバナナやベースに使用しているバナナピューレには、Doleの「もったいないバナナ」を採用し、フードロス削減にも貢献しています。朝食やおやつ、ランチのプラス1品にもおすすめです。

※トッピングのグラノーラには砂糖を使用しています

商品詳細と販売情報

『Doleスムージーボウルカカオフルーツボウル』



価格：497.88円（税込）

内容量：113g

発売日：2026年2月17日（火）より順次

販売店舗：セブン-イレブン東京都の一部店舗

※いずれも数量限定、予定数を販売次第終了

※店舗により、取り扱いがない場合がございます

今だけの特別な一杯を体験して

Doleが掲げる「フルーツでスマイルを。」の想いが込められた、カカオの新しい楽しみ方。爽やかな酸味と自然な甘さ、そして満足感のある食べ応えを一度に味わえる贅沢なボウルです♪

数量限定なので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。