ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子モーグル・決勝」（１２日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）日本のエース堀島行真（トヨタ自動車）は２大会連続の銅メダルを獲得した。ウッズ（オーストラリア）、キングズベリー（カナダ）に逆転を許し、悲願の金メダルはならなかった。上位８人で争う決勝の２回目。温存していたコーク１４４０を繰り出し、着地も成功。ガッツポーズを繰り出した。８３・４